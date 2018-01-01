HOPE FLOATS

SAFE WATER SAVING LIVES

  • LIFE COUNT – 5,565 of 25,000 22%

(Number of lives saved so far. Join us)

Join the HOPE FLOATS initiative today to help us reach 500,000 Liberians with safe drinking water, AND save 25,000 lives in the process!

Donate Here
Become a Fundraiser
  • People Served – 111,296 of 500,000 22%
  • money raised – $509,735 of $2,290,000 22%

THE MISSION

 
OUR MISSION IS TO PROVIDE ACCESS TO SAFE DRINKING WATER FOR THE ENTIRE NATION OF LIBERIA, BORDER-TO-BORDER, AND OFFER THE GOSPEL TO EVERY COMMUNITY WE SERVE, BY 2020.

HOPE FLOATS

Begins 10/10 @ 10am

WITH LESS THAN 30 MONTHS REMAINING BEFORE DECEMBER 2020, THE LAST WELL’s FOUNDER & PRESIDENT, DR. TODD PHILLIPS HAS RESOLVED TO LIVING ON A FLOATING BARGE IN LAKE RAY HUBBARD JUST OUTSIDE OF DALLAS, TX AND WILL NOT RETURN HOME UNTIL ALL FUNDS ARE RAISED TO REACH 500,000 LIBERIANS – HALF OF THOSE BEING CHILDREN – WITH ACCESS TO SAFE DRINKING WATER. IN THE PROCESS, AN ESTIMATED 25,000 LIVES WILL BE SAVED BY ERADICATING WATER-BORNE ILLNESS IN THE COMMUNITIES WE REACH! WILL YOU JOIN US TO GIVE LIFE TO THOSE IN LIBERIA AND BRING TODD HOME?

CLICK HERE TO MAKE AN IMPACT…YOUR MOVE!

Donate Here

Every dollar counts toward our goal of ending the water crisis in Liberia by 2020. All gifts are tax deductible.

DONATE

FUNDRAISE NOW

Invite your friends, family & co-workers to support you through your very own fundraising page!

FUNDRAISE

#HOPEFLOATS

 

CLICK ABOVE TO SEE TODD LIVE STARTING OCTOBER 10TH!

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BUY TIME ON THE BARGE

WHAT WOULD YOU DO TO SAVE SOMEONE’s LIFE?

WELL OUR FOUNDER, DR. TODD PHILLIPS, HAS CHOSEN TO LEAVE HIS HOME, LIVE IN THE MIDDLE OF THE LAKE, AND WILL NOT COME HOME TO HIS FAMILY UNTIL WE HAVE SPONSORED EVERY WATER PROJECT FOR 500,000 MORE LIBERIANS. TODD WILL USE ONE OF OUR SAWYER SAFE WATER SYSTEMS TO FILTER LAKE WATER FOR DRINKING, SLEEP IN A STANDARD CAMPING TENT, AND SPEND THE REST OF HIS TIME SPREADING THE WORD FOR THE PEOPLE OF LIBERIA. ALL OF THIS IS TAKING PLACE ON A 20’X22’ FLOATING BARGE/DOCK PROVIDED TO US BY CHANDLER’s LANDING IN ROCKWALL, TX. DO YOU WANT TO COME VISIT TODD AND SEE WHAT LIFE IS LIKE ON THE BARGE? CLICK HERE TO SPONSOR AN HOUR, HALF A DAY, OR EVEN A WHOLE DAY TO BE A SPONSOR OF HOPE FLOATS!

WATCH THE VIDEO BELOW TO SEE WHAT THIS WOULD LOOK LIKE HERE IN AMERICA

WHEN WAS THE LAST TIME YOU WERE INVITED TO BE A PART OF HISTORY?

HERE’S YOUR INVITATION!

WATER SPONSOR

$4.58

is all it takes to provide safe drinking water to ONE Liberian today!

DONATE

WATER Hero

$91.60

For every 20 Liberians that receive safe drinking water ONE life is saved!

GIVE LIFE

Village Champion

$3,000

Sponsor an ENTIRE community to reach hundreds today!

MAKE HISTORY

OUR HISTORY & PROGRESS

 
Water Charity The Last Well Partner Map
Did you know we have reached 5 of the 15 counties in Liberia border-to-border with 100% access to safe drinking water?

SINCE 2008, THE LAST WELL HAS REACHED MORE THAN 1.7 MILLION LIBERIANS WITH THE GOSPEL & CLEAN WATER – WITH HAVE OF THOSE BEING CHILDREN! OUR MINISTRY STARTED THROUGH THE INSPIRATION OF A FILM TITLED AMAZING GRACE WHICH CHRONICLED THE LIFE OF WILLIAM WILBERFORCE – THE MAN CREDITED WITH ENDING THE SLAVE TRADE IN THE UK. AFTER SEEING THIS FILM, A GROUP OF YOUNG ADULTS IN THE WASHINGTON D.C. AREA DECIDED THEY WANTED TO SEE THEIR VERY OWN “WILBERFORCE MOMENT” BY ENDING A GREAT INJUSTICE IN THEIR GENERATION. LED BY THEIR PASTOR, DR. TODD PHILLIPS, THIS GROUP BEGAN TO ASK TWO QUESTIONS…

  1. WHERE IS THE MOST CHALLENGING PLACE IN THE WORLD?
  2. WHAT IS THEIR GREATEST NEED?

AFTER MONTHS OF RESEARCH & PRAYER, LIBERIA WAS IDENTIFIED AS THE MOST CHALLENGING COUNTRY IN THE WORLD AND THEIR GREATEST NEED WAS ACCESS TO SAFE DRINKING WATER. IN 2008, IT WAS ESTIMATED THAT MORE THAN 100 PEOPLE DIED EVERYDAY IN LIBERIA FROM WATER-BORNE ILLNESS WITH HALF OF THOSE BEING CHILDREN. AFTER SEEING THIS, THE LAST WELL’s MISSION WAS BORN. AS YOU CAN SEE, WE HAVE SEEN GREAT SUCCESS BY GOD’s GRACE AND NOW WE INVITE YOU TO JOIN US TO SEE LIBERIA BECOME THE FIRST DEVELOPING NATION IN HISTORY WITH UNIVERSAL ACCESS TO SAFE DRINKING WATER…LET’S DO THIS TOGETHER!

Click below to see each county’s Letter of Completion from the Liberian Government:

SPREAD THE WORD!

#LeaveYourWatermark
Water Charity The Last Well Water Wells Installation Roadmap
WHETHER IT’S A TEXT, PHONE CALL, EMAIL OR SOCIAL MEDIA POST YOU CAN HELP US RIGHT NOW BY SPREADING THE WORD. CHECK OUT OUR FEED’s FOR DAILY UPDATES FROM TODD & THE TEAM AND BE SURE TO POST YOUR VERY OWN “W” or “3” PHOTO WITH THE #LEAVEYOURWATERMARK TO ENCOURAGE OTHERS TO DO THE SAME. TELL THEM THAT THIS STANDS FOR THE WATER THAT WILL BE GIVEN TO EVERYONE IN LIBERIA AND THAT EVERY $3,000 BRINGS NEW LIFE TO AN ENTIRE COMMUNITY HALFWAY ACROSS THE WORLD.

THE ROADMAP

 
OUR MISSION IS TO PROVIDE ACCESS TO SAFE DRINKING WATER FOR THE ENTIRE NATION OF LIBERIA BORDER TO BORDER AND OFFER THE GOSPEL TO EVERY COMMUNITY WE SERVER BY 2020.

THE COUNTDOWN

 
OUR COUNTDOWN TO THE DAY WHEN THE LAST WELL IS DRILLED AND THE GOSPEL IS PREACHED TO THE LAST COMMUNITY IN LIBERIA, BY DECEMBER 2020.

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

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